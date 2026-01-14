Beamte des Polizeireviers Burgenlandkreis haben in Weißenfels einen gestohlenen Pkw wiedergefunden. Wo genau der Wagen entdeckt wurde und wann er entwendet worden war.

Weißenfels/MZ - Auf einem Parkplatz am Südring in Weißenfels haben Polizeibeamte am Mittwoch einen gestohlenen Pkw entdeckt. Laut Revier Burgenlandkreis habe sich bei der Kontrolle des Wagens herausgestellt, dass dieser Anfang Juni 2025 in Lützen gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Das Auto, das beschädigt gewesen sei, ist den Angaben zufolge nach der Spurensicherung sichergestellt und der Eigentümer informiert worden.