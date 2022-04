Polizei in Halle warnt vor Betrugsmasche per Whatsapp

Halle (Saale)/MZ - Vor betrügerischen Nachrichten über den Messengerdienst Whatsapp warnt die Polizei in Halle. In den vergangenen Tagen seien vermehrt entsprechende Hinweise eingegangen, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Die Masche beschreibt die Polizei folgendermaßen: Unbekannte Täter versuchten ihre Opfer mittels einer nicht bekannten Telefonnummer über Whatsapp zu kontaktieren. Hier würden sich die Täter meist als Kind ausgeben und mitteilen, dass sie eine neue Telefonnummer besitzen.

Im weiteren Chatverlauf gäben die Unbekannten an finanzielle Unterstützung nach einer größeren Bestellung wie ein Elektrogerät benötigen. Nachfolgend würden Überweisungsanweisung über den Chat gesendet, worauf meist mehrere Tausend Euro überwiesen werden sollten. Von einem solchen Fall hatte neulich ein Leser der MZ berichtet. In allen der halleschen Polizei bekannten Fällen seien die jeweiligen Betrugsversuche gescheitert, heißt es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät zu Misstrauen, wenn sich angeblich das eigene Kind oder enge Verwandte mit neuer Nummer per Whatsapp melden. Wer einen Betrug vermutet, sollte keine Angaben zu seinen Verhältnissen machen und sich nicht unter Druck setzen lassen. Empfehlenswert sei, etwaige Transaktionen mit Verwandten oder anderen nahestehenden Personen zu besprechen und den Chatverlauf mit einem Screenshot zu dokumentieren. Betroffene sollten den angeblichen Chatpartner über die ihnen bekannte alte Telefonnummer zu kontaktieren versuchen und den Vorfall anzeigen.