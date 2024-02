Neue Kritik an Bauplänen für Sophienhafen in Halle

Investor will neues Wohngebiet auf Saalehalbinsel schaffen

Halle (Saale)/MZ - Die Interessengemeinschaft (IG) Hochwasserschutz kritisiert die Neubaupläne für ein Wohngebiet südlich des Sophienhafens in Halle. „Wer dort weiterhin eine Bebauung vorantreibt, handelt nicht mehr verantwortlich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt solle das Gebiet aus dem B-Plan herausnehmen und dem Investor Austauschflächen in der hochwassersicheren Neustadt anbieten.