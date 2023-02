Halle (Saale)/MZ - 14 Monate nach dem Fund einer Babyleiche am Wertstoffhof der Halleschen Stadtwirtschaft beginnt am kommenden Montag der Prozess gegen die Mutter des toten Säuglings. Die Staatsanwaltschaft wirft der 38-Jährigen Totschlag mit verminderter Schuldfähigkeit vor. Die Frau aus Halle soll im Frühjahr 2021 ungewollt schwanger geworden sein. Ihren Zustand hielt die Angeklagte nach Erkenntnissen der Ermittler geheim. Am 21. Dezember 2021 brachte sie dann in ihrer Wohnung im Paulusviertel ein gesundes Mädchen zur Welt. Noch am selben Tag soll sie das Baby in ein T-Shirt gewickelt und an einem Zaun des Wertstoffhofs in der Äußeren Hordorfer Straße abgelegt haben. Dabei war ihr nach Auffassung der Staatsanwaltschaft bewusst gewesen, dass das Neugeborene angesichts der kalten Witterung keine Überlebenschance hatte. Der Leichnam des Kindes war am 27. Dezember 2021 von einer Spaziergängerin entdeckt worden.