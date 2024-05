Kayna/MZ. - Zu einem außergewöhnlichen Ereignis lädt der Heimatverein Kayna am bevorstehende Pfingstwochenende ein. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, öffnet jeweils von 14 bis 18 Uhr die Kaffeestube im schönen alten Fachwerkhaus in der Bahnhofstraße 4 und es gibt auf dem Hof einen Plattenmarkt. „Wir haben unglaublich viele alte Schallplatten aus der DDR. Dabei reicht die Auswahl vom deutschen Schlager über Volksmusik bis zur Klassik, von legendären DDR-Künstlern über sogenannte Lizenzplatten mit Stars aus dem Westen“, verrät Volker Thurm, Ortschronist von Kayna.

So gehören auch Raritäten wie Platten von Modern Talking, Whitney Houston und The Police zum Angebot. Ein Teil der Bestände stammt aus der alten Bibliothek, andere aus Privatsammlungen und dem Fundus des Heimatvereins. Vor allem Platten, die es doppelt und dreifach gibt, sollen zur Plattenbörse verkauft werden. Vielleicht gibt es ja Liebhaber dafür. Man kann also in Kayna stöbern und auf Schatzsuche gehen. Dabei kann man über den Preis, den man für das Sammlerstück zahlen möchte, gern feilschen, wie eben auf einem Basar üblich. Der Erlös soll dem Kaynaer Heimatverein zugute kommen.

Man kann sich natürlich auch in der Heimatstube umschauen, über die alte Bohlenstube stauen und bei Kaffee und Kuchen plaudern. Für die Gaumenfreunde ist traditioneller Kuchen aus „Kuchenkeene“ im Angebot. Für die kleinen Besucher gibt es zusätzlich am Sonnabend eine kleine Bastelecke. Von jung bis alt sind alle herzlich zu diesem geselligen Vergnügen am Pfingstwochenende eingeladen.