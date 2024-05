Ein Mädchen ist an einem Unfall in Gräfenhainichen beteiligt gewesen.

Gräfenhainichen/DUR. - Am Donnerstag ist es gegen 17.10 Uhr zu einem Unfall in Gräfenhainichen zwischen einer 67 Jahre alten Autofahrerin und einem kleinen Mädchen gekommen.

Die Frau war auf der Wittenberger Straße aus Richtung Berliner Straße kommend unterwegs, so die Polizei. Beim Abbiegen in die Schloßstraße fuhr plötzlich ein unbekanntes Mädchen mit ihrem Fahrrad von einem Parkplatz aus Richtung Schloßstraße kommend auf die Fahrbahn, heißt es weiter.

Nach Unfall in Gräfenhainichen: Polizei sucht kleines Mädchen

Dabei sei das Kind in einem zu weiten Bogen abgebogen und mit ihrem Lenker am Auto hängengeblieben. In der Folge kam das Kind zu Fall, so die Polizei. Die Autofahrerin sowie ein Zeuge fragten das Kind, ob es verletzt sei, heißt es. Nachdem dieses verneint worden war, sei das Mädchen sofort auf ihr Fahrrad gestiegen und weggefahren.

Das Mädchen sei zwischen sechs und acht Jahre alt und trug blonde Haare. Sie war mit einem orangefarbenes Kleid bekleidet und mit einem türkisfarbenen Fahrrad unterwegs, so die Beamten.

Die Polizei bittet die Eltern des Kindes, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 zu melden.