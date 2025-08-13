Ein tragischer Unfall in Landsberg entriss einer heute Siebenjährigen ihren Vater. Fünf Jahre später fordert nun ausgerechnet die Großmutter des Mädchens fast 2.000 Euro Beerdigungskosten. Das Amtsgericht Halle verhandelt den Fall.

Nach dem tödlichen Unfall war die Anteilnahme groß. An der Unglücksstelle stand ein Blumenmeer.

Halle/MZ. - Die Fassungslosigkeit ist Anne M. anzusehen. Sie schaut mit aufgerissenen Augen erst zu ihrer Anwältin und dann in den Zuschauerraum des Amtsgerichts Halle. Dort sitzt ihre Begleiterin, die sie beim Prozess unterstützen soll, die nun aber hilflos mit den Schultern zuckt.