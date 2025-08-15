Einige Außengehäuse der Telekom sind beschmiert. Was unternommen wird.

Auch in der Kaynaer Hauptstraße sind die Telekom-Kästen beschmiert.

Zeitz/MZ. - Vielerorts, so auch in der Kernstadt Zeitz, im Ortsteil Kayna und in Bornitz sind Netzverteilerkästen der Deutschen Telekom gelb und schwarz beschmiert.

„Eine Reinigung sämtlicher Spuren von Vandalismus ist nicht nachhaltig sinnvoll und wirtschaftlich tragbar“, so Adrian Sanchez, Group Services der Deutsches Telekom auch Nachfrage. „Rassistische Schmierereien und verfassungsfeindliche Symbole beseitigen wir jedoch umgehend auf eigene Kosten.“

Anwohner oder Kunden können Schäden an Kästen zudem unter anderen über die kostenlose Hotline 0800 33 03000 melden. Die Telekom macht aus solchen Schmierereien eine Tugend und wirbt mit der „Aus Grau wird Bunt“- Initiative, bei der engagierte Bürger eine Verschönerungsaktion starten können.

Interessierte schicken eine E-Mail an [email protected] mit dem Betreff „Aus Grau wird Bunt“, dem Standort inklusive Foto des Außengehäuses, eine Skizze des Motivs und die Kontaktdaten.