Roßlau/MZ. - Der Brand eines Hochstandes auf einem Waldweg am Biopharmapark in Rodleben hat am Donnerstag, 14. August, Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Der Hochstand hatte sich an einem Waldweg befunden, der parallel zur Prof.-Möhlmann-Straße verläuft. Die Feuerwehr war gegen 19.30 Uhr alarmiert worden.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten waren die Löscharbeiten bereits vollständig abgeschlossen. Der noch vor Ort anwesende Einsatzleiter der Feuerwehr gab an, dass ein hölzerner Unterstand sowie eine Waldfläche von circa 10 x 10 Meter in Brand geraten waren. Der war nicht mehr zu retten und brannte völlig nieder.

Der Brandort wurde durch die Polizei für weitere Ermittlungen abgesperrt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.