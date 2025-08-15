weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Streit vor Grundschule in Eisleben eskaliert! 51-Jährige sticht mit Schere auf Frauen ein

Opfer verletzt Streit vor Grundschule in Eisleben eskaliert! 51-Jährige sticht mit Schere auf Frauen ein

In Eisleben ist vor einer Grundschule ein Streit zwischen Erwachsenen eskaliert. Eine Frau zückte eine Schere und stach auf zwei andere Frauen ein.

Von DUR Aktualisiert: 15.08.2025, 15:21
Mit einer Schere hat eine Frau vor einer Grundschule in Eisleben auf andere Frauen eingestochen.
Symbolfoto: IMAGO / Zoonar

Eisleben. –  In Eisleben ist am Donnerstagmittag vor einer Grundschule eine Frau mit einer Schere auf zwei andere Frauen losgegangen, so die Polizei.

Ein Streit zwischen mehreren Erwachsenen sei derart eskaliert, dass eine 51-Jährige mit einer Schere auf zwei 25-jährige Frauen eingestochen habe. Sie erlitten laut Angaben der Polizei oberflächliche Verletzungen. 

Das Motiv für die Auseinandersetzung sei nicht bekannt.