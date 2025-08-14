Vom „Streit unter Männern“ bis zur einsamen Urteilsverkündung: Ein Tag im Amtsgericht Halle zeigt, wie vielfältig und emotional die Arbeit der Justiz ist – zwischen Körperverletzung, Alkoholdiebstahl und einem rowdyhaften Hund, der niemandem gehören will.

Wortgefechte, Tränen und skurrile Szenen - So läuft der Alltag im Amtsgericht Halle

Hinter den Türen der Säle im Amtsgericht Halle wird über Scheidungen, Körperverletzungen oder auch Gartenstreitigkeiten verhandelt.

Der Verteidiger kommt ohne seinen Mandanten in den Saal 2019, was die Richterin zu einem prüfenden Blick animiert. „Kommt der Angeklagte noch?“, fragt sie. Der Verteidiger nickt kurz. „Der ist schnell auf der Toilette – die Aufregung.“ Verständlich, denkt man als Beobachter nur wenige Minuten später.