weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Stromversorgung: Überhitzter Trafo sorgte für Stromausfall in Teilen von Köthen

EIL
Mutmaßlich vom Partner angezündet: Weißenfelserin stirbt nach Brandanschlag
Mutmaßlich vom Partner angezündet: Weißenfelserin stirbt nach Brandanschlag

Stromversorgung Überhitzter Trafo sorgte für Stromausfall in Teilen von Köthen

Mitnetz-Sprecher erklärt, in welcher Station die Störung aufgetreten ist und ob es ein generelles Problem bei Temperaturen von 30 Grad gibt.

Von Wolfram Schlaikier 15.08.2025, 14:00
Ein Schild weist auf einen Stromausfall hin.
Ein Schild weist auf einen Stromausfall hin. (Symbolfoto: imago/CoverSpot)

Köthen/MZ. - Fünf Tage nach einem kurzzeitigen Stromausfall in weiten Teilen von Köthen hat es in der Nacht zu Donnerstag erneut einen Stromausfall im Stadtgebiet gegeben. Er betraf mit lediglich rund 160 Haushalten jedoch deutlich weniger als in der Nacht zu Samstag, als rund 5.500 Haushalte und gewerbliche Kunden kurzzeitig ohne Strom waren.