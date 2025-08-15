Mitnetz-Sprecher erklärt, in welcher Station die Störung aufgetreten ist und ob es ein generelles Problem bei Temperaturen von 30 Grad gibt.

Ein Schild weist auf einen Stromausfall hin.

Köthen/MZ. - Fünf Tage nach einem kurzzeitigen Stromausfall in weiten Teilen von Köthen hat es in der Nacht zu Donnerstag erneut einen Stromausfall im Stadtgebiet gegeben. Er betraf mit lediglich rund 160 Haushalten jedoch deutlich weniger als in der Nacht zu Samstag, als rund 5.500 Haushalte und gewerbliche Kunden kurzzeitig ohne Strom waren.