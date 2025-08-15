weather regenschauer
  4. Wechsel im Verkehrsunternehmen: Abschied nach vielen Jahren: Torsten Ceglarek übergibt Verantwortung bei Dessauer Verkehrsgesellschaft

Wechsel im Verkehrsunternehmen Abschied nach vielen Jahren: Torsten Ceglarek übergibt Verantwortung bei Dessauer Verkehrsgesellschaft

Seit dem 1. August ist Marco Franke Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaften. Was er vor hat und Ceglarek mit auf den Weg gibt.

15.08.2025, 14:00
Marco Franke übernimmt die Verantwortung für die DVG.
Dessau/MZ. - Die Stadtwerke Dessau verjüngen sich an der Spitze: Marco Franke wurde nach Angaben des Unternehmens zum 1. August zum Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaften berufen und übernimmt damit die Verantwortung für die Dessauer Verkehrs GmbH, die Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH sowie die Flugplatz Dessau GmbH.