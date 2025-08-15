Laut Bundesgesetzen sollen 1,9 Prozent der Landfläche für Windenergie vorbehalten sein. Doch wo entstehen die Anlagen? Bürgerbeteiligung im Verfahren ist erwünscht.

Windenergie der Zukunft -Bürger sollen über Standorte in Anhalt-Bitterfeld mitentscheiden

Wie geht es weiter mit Windkraftanlagen?

Zörbig/MZ. - Der sogenannte Sachliche Teilplan „Windenergie 2027“ regelt, wie und wo Windkraftanlagen entstehen oder weiterentwickelt werden sollen. Aufgestellt hat ihn die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg. Der 1. Entwurf des Papiers wird jetzt öffentlich gemacht und zur Diskussion gestellt.