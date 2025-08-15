weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Alternative Energiequellen: Windenergie der Zukunft -Bürger sollen über Standorte in Anhalt-Bitterfeld mitentscheiden

EIL
Mutmaßlich vom Partner angezündet: Weißenfelserin stirbt nach Brandanschlag
Mutmaßlich vom Partner angezündet: Weißenfelserin stirbt nach Brandanschlag

Alternative Energiequellen Windenergie der Zukunft -Bürger sollen über Standorte in Anhalt-Bitterfeld mitentscheiden

Laut Bundesgesetzen sollen 1,9 Prozent der Landfläche für Windenergie vorbehalten sein. Doch wo entstehen die Anlagen? Bürgerbeteiligung im Verfahren ist erwünscht.

Von Ulf Rostalsky 15.08.2025, 14:00
Wie geht es weiter mit Windkraftanlagen?
Wie geht es weiter mit Windkraftanlagen? (Symbolfoto: Imago/Jochen Tack)

Zörbig/MZ. - Der sogenannte Sachliche Teilplan „Windenergie 2027“ regelt, wie und wo Windkraftanlagen entstehen oder weiterentwickelt werden sollen. Aufgestellt hat ihn die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg. Der 1. Entwurf des Papiers wird jetzt öffentlich gemacht und zur Diskussion gestellt.