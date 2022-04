Hunderte demonstrieren gegen Kürzungen an Uni Halle

Halle (Saale)/MZ - Gegen die Kürzungspläne an der Universität in Halle haben rund 500 Demonstranten am Mittwochvormittag aufbegehrt. Auf den selbstgemalten Schildern machten sie deutlich, was sie von dem möglichen Sparprogramm halten. „Ihr kürzt auf unsere Kosten“, war da etwa zu lesen. Oder: „Orientalisches Institut als Ganzes erhalten.“

Das Rektorat der Uni legt an diesem Mittwoch dem Senat einen Sparplan vor. Damit soll erreicht werden, dass künftig annähernd zehn Millionen Euro weniger ausgegeben werden. Erreicht werden soll dies unter anderem durch eingesparte Professuren und ein kleineres Lehrangebot als bisher.

Der Rektor der Uni Halle, Christian Tietje, hatte vom Land bereits wiederholt eine Erhöhnung der Zuschüsse gefordert, war damit bislang aber gescheitert. Während die Landesregierung bei ihrer Absage für eine zusätzliche finanzielle Unterstützung bleibt und die Uni in der Pflicht sieht, Geld zu einsparen, bleiben auch die Demostranten bei ihrer Position. Ein Sparprogramm lehnen sie ab. Das haben sie mit ihrer erneuten Demo vor dem Löwengebäude am Mittwoch deutlich gemacht.