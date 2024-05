Unstrut-Wein-Erlebnis zwischen Burgscheidungen und Dorndorf erlebt am kommenden Sonnabend seine dritte, erneut erweiterte Auflage und präsentiert sich als Alternative zum Mega-Event Weinmeile.

Klein-UWE gedeiht prima: Was bei Unstrut-Wein-Erlebnis 2024 am Samstag vor Pfingsten alles neu ist

Veranstaltungsleben an Saale und Unstrut

Impression aus dem Weingarten Längricht: Gemütlichkeit ist auch hier – wie an den meisten anderen UWE-Stationen – Trumpf!

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dorndorf - Auch ohne sich dem Verdacht der Parteinahme auszusetzen, lässt sich wohl konstatieren: Während da und dort zu vernehmen ist, dass mancher einheimische Weinfreund den Gang zur immer größer gewordenen Weinmeile zwischen Roßbach und Bad Kösen – „Zu voll, zu laut, zu Leipzig!“ – inzwischen nicht mehr unbedingt für jenen „Pflichtbesuch“ hält, auf den er nur in allergrößter Not zu verzichten bereit wäre, hat sich das stets am Sonnabend vor dem Mega-Pfingstevent stattfindende Unstrut-Wein-Erlebnis (UWE) längst zu einer echten Alternative gemausert.