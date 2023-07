JVA Halle: Häftling aus offenem Vollzug geflohen

Die Polizei Halle sucht seit Montag nach einem 39-jährigen Mann, der aus dem offenen Vollzug der JVA Frohe Zukunft in Halle geflohen ist.

Gefängnis Frohe Zukunft in Halle

Halle/MZ - Ein Häftling ist aus der Justizvollzugsanstalt in der Frohen Zukunft geflohen. Wie das sachsen-anhaltische Justizministerium am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen 39 Jahre alten Mann, der in der Abteilung des offenen Vollzugs untergebracht war. Er ist deutscher Staatsbürger und saß unter anderem wegen Diebstahls im Gefängnis. Nach MZ-Informationen soll er für die Bevölkerung ungefährlich sein.