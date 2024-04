Vor drei Jahren nahm ein Hallenser an der Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ teil. Was der 37-Jährige inzwischen über seine Teilnahme denkt und welche gravierenden Veränderungen es in seinem Leben gab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - In der Sendung „Gestrandet... in den Flitterwochen“, die Sat.1 in dieser Woche ausgestrahlt hat, gab die 33-jährige Nadin aus Halle dem ihr noch unbekannten Niklas, 30 Jahre und aus Hamburg, das Jawort. Das weckte Erinnerungen an einen anderen Hallenser, der 2021 bei „Hochzeit auf den ersten Blick“, das tat, was der Titel der Show besagt. Die große Liebe fand er auf diesem Weg aber nicht.