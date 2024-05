Nach einer Pro-Palästina-Demo in Halle gerät die Linken-Stadträtin Stefanie Mackies in Erklärungsnot. Muss sie jetzt ihre Posten abgeben?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Linken-Stadträtin Stefanie Mackies gerät in die Kritik. Sie hatte am Dienstagabend an einer Pro-Palästina-Demonstration in der Innenstadt teilgenommen, aus deren Reihen angeblich antisemitische Parolen gerufen wurden. Das „Bündnis gegen Antisemitismus Halle“, das bisher vor allem mit der Organisation von Pro-Israel-Kundgebungen in Erscheinung trat, wirft Mackies vor, einen „antisemitischen Aufmarsch“ mitorganisiert zu haben.