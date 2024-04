Zwei Demonstrationen sind am Dienstagabend in Halles Innenstadt aufeinandergetroffen. Die Polizei musste beide Lager auseinanderhalten.

Protest-Aktion auf dem Hallmarkt: Pro-Palästina-Demo in Halle stößt auf Gegenprotest

Zwei Demonstrationen sind am Dienstagabend in Halles Innenstadt aufeinandergetroffen. Die Polizei musste beide Lager auseinanderhalten.

Halle (Saale) - Hitzige Szenen spielten sich am Dienstagabend auf dem Hallmarkt in Halle ab. Rund 100 Pro-Palästina-Demonstranten hatten sich zusammengefunden, um einen Protestmarsch durch die Innenstadt zu machen. Am Hallmarkt versammelte sich jedoch auch spontan eine Pro-Israelische Gegendemo.

Zwei Demonstrationen sind am Dienstagabend in Halles Innenstadt aufeinandergetroffen. Die Polizei musste beide Lager auseinanderhalten. Foto: Marvin Matzulla

Zwei Demonstrationen sind am Dienstagabend in Halles Innenstadt aufeinandergetroffen. Die Polizei musste beide Lager auseinanderhalten. Foto: Marvin Matzulla

Ein Großaufgebot der Polizei hielt beide Lager auseinander. Beide Seiten riefen sich lautstark Parolen entgegen, zu Handgreiflichkeiten kam es nicht. Nach etwa einer halben Stunde setzte sich der Pro-Palästina-Demozug in Bewegung in Richtung Leipziger Turm.

Zwei Demonstrationen sind am Dienstagabend in Halles Innenstadt aufeinandergetroffen. Die Polizei musste beide Lager auseinanderhalten. Foto: Marvin Matzulla

Zwei Demonstrationen sind am Dienstagabend in Halles Innenstadt aufeinandergetroffen. Die Polizei musste beide Lager auseinanderhalten. Foto: Marvin Matzulla

Die Pro-Palästina-Demo war vom Solidaritätsnetzwerk Halle schon lange im Vorfeld angemeldet worden.