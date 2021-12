Hochzeit auf den ersten Blick mit Robert aus Halle: Ja-Wort und der erste große Streit

Halle (Saale)/Thale/DUR – Nun ist es auch für Robert Irmisch soweit. In „Hochzeit auf den ersten Blick“ sieht er erstmals „seine“ Juliane. Die Kameras zeigen in Folge fünf der TV-Show nun auch die Trauung der beiden im Kurpark von Thale. Die TV-Show fängt den begeisterten Blick des Hallensers ein, als er seine Braut zum ersten Mal sieht. „Da hat mein ganzer Körper vibriert“, berichtet der 35-Jährige.

Auch die Braut zittert und freut sich umso mehr, als Robert Irmisch gleich ihre Hand nimmt und sie beruhigt. Und so sagen beide auch „Ja, ich will“ und sind tatsächlich völlig unbekannt verheiratet. Auch den ersten Kuss gibt es!

Hochzeit auf den ersten Blick: Robert und Juliane mit erstem „Date“ in Thale

Das erste „Date“ folgt sofort, beide dürfen im Kurpark mit einem Ruderboot auf einen Teich und haben erstmals Zeit, sich ein wenig kennenzulernen. Bei der Hochzeitsfeier in Langenstein wirken beide dann schon vertraut, schmiegen sich beim abendlichen Feuerwerk aneinander. „Es ist ein schönes Gefühl“, meint Braut Juliane. Und als „ihr“ Robert sie im Hotel in Quedlinburg ins Zimmer trägt, gibt es weitere Küsse.

Die Brandenburgerin Juliane hat den Hallenser geheiratet. Foto: Sat1

„Man merkt, da ist Anziehung“, findet auch TV-Expertin Beate Quinn, die das Paar am nächsten Morgen auf Hochzeitsreise nach Griechenland schickt. Dort kommen beide Händchenhaltend an – doch das bleibt nicht lange so. Beim ersten Ausflug, einem Segelkurs auf dem Mittelmeer, scheitert Robert auf ganzer Linie – und das nagt am Ego des Hallensers.

Hochzeit auf den ersten Blick: Roberts Vorwurf trifft Juliane hart

Beim nächsten Stopp der beiden an einem malerischen Strand vergreift sich der frischgebackene Ehemann dann im Ton: Er fragt seine Ehefrau, ob sie denn einen Freund oder wirklich einen Partner sucht. „Ein harter Vorwurf, den ich komplett bereue“, meint Robert hinterher. Doch seine Braut ist sauer. Der Vorwurf der Unehrlichkeit trifft die Brandenburgerin hart.

Im Hotel, einem rund 200 Jahre alten Turmhaus mit traumhafter Aussicht und Pool mit Meerblick, versöhnen sich beide wieder – zumindest vorerst. Die Vorschau auf die nächste Folge lässt für das junge Paar nichts Gutes erahnen.

Hochzeit auf den ersten Blick: Was machen die anderen Paare?

Selina und Michael, das erste Paar der Staffel, wirkt auch im Alltag weiter hochgradig verliebt. Auch bei David und Anika scheint alles rosig, auch wenn die Hamburgerin ihren Ehemann beim Malen mit einem Hobby konfrontiert, mit dem er erkennbar nichts anfangen kann.

Ralf und Manuela genießen die Flitterwochen und schwärmen dabei von einem „tollen Miteinander“. Auch wenn die Dortmunderin mit dem Wunsch nach Nähe ihres Ehemannes noch Probleme hat, kommen sich beide immer näher, aus Bussis werden echte Küsse. Ähnlich geht es den Thüringern Simone und Marcus. Für die beiden endet die Hochzeitsreise mit dem ersten Kuss. Und auch zurück in der Heimat wirken beide vertraut und immer inniger.

Ganz anders Mario und Lisa. Nachdem das Paar bei der Hochzeit noch verliebt schien, ist bei der Braut der Ofen erst einmal aus. Kaum im Hochzeitsurlaub angekommen kippt die Stimmung bei der 26-Jährigen. Ihr Ehemann ist ihr plötzlich nicht mehr attraktiv und männlich genug. „Mir fehlt das gewisse Etwas“, meint sie. Ganz aufgeben wollen beide aber nicht, verbringen den Urlaub aber eher im Freundschaftsmodus.