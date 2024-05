Zum Puppentheater-Jubiläum im Juni spielt eine Riesenfigur der Compagnie Plasticiens Volants auf dem Markt die Hauptrolle. Was zwei Künstler der Compagnie jetzt in Halle zu tun hatten.

„Gulliver“ auf Arbeitsbesuch in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Eine Premiere ist der Halle-Besuch der beiden Franzosen zwar nicht, doch dieses Mal betrachten Marc Bureau und sein Kollege Jean-Philippe Hemery den halleschen Marktplatz noch einmal mit anderen Augen. Die beiden Künstler gehören zum Team der Compagnie Plasticiens Volants und werden zusammen mit vielen weiteren Akteuren der französischen und halleschen Theaterszene am 15. und 16. Juni für ein einmaliges Spektakel in der Saalestadt sorgen: Zum 70. Geburtstag des Puppentheaters wird zum Auftakt einer ganzen Festwoche ein 20 Meter großer „Gulliver“ die Stadt besuchen und den Markt samt Passanten in das sagenhafte Land Liliput und seine Bewohner verwandeln.