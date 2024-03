Die Saale Bulls wollten eigentlich in die DEL2 aufsteigen. Nun scheitern sie nach einer enttäuschenden Saison früh in den Playoffs.

Memmingen/MZ - Die Saale Bulls sind in den Playoffs der Eishockey-Oberliga schon im Achtelfinale gescheitert. Das Team aus Halle verlor am Dienstagabend das entscheidende fünfte Spiel bei den Memmingen Indians mit 1:2. Dabei gaben die Bulls eine frühe Führung durch Adam Domogalla aus der Hand.

Für den einzigen professionallen Eishockey-Verein Sachsen-Anhalts ist es das überaus enttäuschende Ende einer enttäuschenden Spielzeit. Die Saale Bulls hatten als Saisonziel eigentlich den Aufstieg in die DEL2 ausgegeben. Dementsprechend viel Geld investierte der Klub in die Mannschaft, die so namhaft wie nie in der Vereinsgeschichte war.

Schon die Hauptrunde verlief aber nicht nach Plan. Frühzeitig warf Trainer Marius Riedel hin, weil ihm das Team nicht folgte. Sportchef Kai Schmitz übernahm als Interimscoach. Er konnte aber auch nicht verhindern, dass die Bulls das Minimalziel Playoff-Heimvorteil in der Hauptrunde verpassten.

Trotz der wenig überzeugenden Auftritte glaubte Schmitz an erfolgreiche Playoffs. „Wir haben Großes vor“, sagte er. Die Bulls, die im Vorjahr noch das Halbfinale erreichten, konnten gegen Memmingen, den Vierten der Oberliga Süd, auch eine 2:1-Führung nach Siegen herausarbeiten. Sie vergaben aber beide Möglichkeiten, den Einzug in das Viertelfinale perfekt zu machen. Auf das 1:3 im heimischen Eisdom am Sonntag folgte nun die entscheidende Niederlage bei den Bayern.