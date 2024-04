Der VfB Sangerhausen handelt sich beim ersten Verbandsliga-Punktspiel in Ottersleben eine deutliche 1:5-Niederlage ein. Wie das passieren konnte und wo Trainer Stefan Kuhnert die Probleme seiner Elf sieht.

VfB Sangerhausen kassiert herbe 1:5-Klatsche in Ottersleben

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - An diese Premiere werden sich Trainer und Spieler des VfB Sangerhausen noch geraume Zeit erinnern. Zum ersten Mal in der langen Vereinsgeschichte trat die Mannschaft aus der Kreisstadt zu einem Verbandsliga-Punktspiel beim VfB Ottersleben an.