Bernburg. - Er hat in mehr als 37 Jahren alle Höhen und Tiefen des Bernburger Handballsports hautnah miterlebt. Demnächst geht Uwe Gebel, der in Fachkreisen „Egon“ genannt wird, in den wohlverdienten Ruhestand. Und war am Samstag zum letzten Mal bei einem Heimspiel des SV Anhalt Bernburg als Hallenwart tätig.