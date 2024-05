Sobald die Temperaturen steigen, ist der „Bebel“ Treffpunkt junger Leute. Anwohner sind genervt, die Jugendlichen sehen dagegen kaum Alternativ-Orte. Was jetzt neu am Platz ist.

Nächtlicher Treff am „Bebel“ in Halle

Rund um den Springbrunnen am August-Bebel-Platz trifft sich seit Jahren Halles Jugend – nicht unbedingt zur Freude mancher Anwohner.

Halle (Saale)/MZ. - Samstagabend, gegen 22 Uhr. Gelächter und Gesprächsfetzen dringen von dem Ort in Halle, der immer wieder in die Schlagzeilen gerät – vor allem dann, wenn die Temperaturen steigen. Der August-Bebel-Platz ist seit Jahren einer der beliebtesten Treffpunkte für Jugendliche – doch nicht jedem passt es, dass sich junge Leute dort regelmäßig versammeln. Von nächtlichem Lärm fühlen sich Anwohner gestört; es gibt immer wieder Beschwerden und Auseinandersetzungen, sogar von „kriegsähnlichen Zuständen“ redet mancher. Anwohner klagen regelmäßig über Krach, Müll, laute Musik. Doch was sagen die Jugendlichen selbst dazu?