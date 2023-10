Vier Jahre nach dem Terroranschlag in Halle erinnern die Stadt und die Jüdische Gemeinde mit verschiedenen Gedenkveranstaltungen an die Opfer. Die Stadt hält in Gedanken inne.

Mit Video: Kranzniederlegung, Glockengeläut, Kerzen: So gedenkt Halle am Jahrestag des Anschlags

In Halle wird am Montag der Opfer des rechtsextremen Terroranschlags vom 9. Oktober 2019 gedacht. Das Foto zeigt das Gedenken vor vier Jahren.

Halle/MZ - An die Opfer des antisemitisch und rechtsradikal motivierten Terroranschlags am 9. Oktober 2019 erinnern die Stadt Halle und die Jüdische Gemeinde zu Halle gemeinsam am Montag, 9. Oktober: Am vierten Jahrestag des Attentats laden Stadt und Gemeinde zum Gedenken ein, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Attentat in Halle - Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in Halle am 9. Oktober 2023. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Die Gedenkzeremonie der Jüdischen Gemeinde beginnt um 12 Uhr im Hof der Synagoge, Humboldtstraße 52. Dort findet ein stilles Gedenken statt, an dem neben Bürgermeister Egbert Geier (SPD) und dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Max Privorozki, auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) teilnimmt.

Gemeinsames Gedenken an Terroropfer" - Stadtweites Gedenken mit Glockenläuten

Zum Zeitpunkt des Beginns des Anschlags um 12.03 Uhr werden stadtweit die Kirchenglocken läuten, auch die Straßenbahnen werden stoppen sowie mittels Durchsagen in den Fahrzeugen und an den Haltestellen zum Gedenken informieren. Im Nachgang an das Geläut findet ab 12.30 Uhr in der Marktkirche „Unser lieben Frauen“ eine Andacht statt. Gestaltet wird diese von Citypfarrerin Ulrike Scheller.

Sowohl vor der Synagoge als auch vor dem ehemaligen Kiez-Döner in der Ludwig-Wucherer-Straße wird die Stadt um 13 Uhr an den Gedenktafeln einen Kranz niederlegen. Auch alle Hallenser sind eingeladen, am 9. Oktober innezuhalten und an den beiden Orten Blumen niederzulegen oder Kerzen anzuzünden.

Abendliche Gedenkveranstaltung in Halle

Am Abend, um 19 Uhr, wird in der städtischen Gedenkveranstaltung – die auf der Westseite des Marktplatzes, Südseite des Roten Turmes stattfindet – als Erinnerung an die Opfer des Anschlags das Carillon vom Roten Turm erklingen. Geier wird eine Gedenkrede halten und anschließend werden Kerzen zur Erinnerung an die Anschlagsopfer angezündet.

Im Stadtmuseum Halle finden den gesamten Tag über Führungen für Schülerinnen und Schüler zum Thema „Jüdisches Leben in Halle“ statt. Darüber hinaus informieren bis zum 16. Oktober auf dem Marktplatz zwölf XXL-Bücher die Gedanken und Reflexionen von Einwohnern der Stadt über den Anschlag.