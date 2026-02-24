Lange gab es in der französischen Partnerstadt niemanden, der sich ehrenamtlich um die langjährigen Beziehungen zwischen der Saalestadt und der Alpenkommune kümmert. Julia Förste stammt aus dem Saalekreis und lebt jetzt in Grenoble - da war die Verbindung da.

Frischer Wind in der Städtepartnerschaft zwischen Halle und Grenoble

Julia Förste stammt aus dem Geiseltal und hat nun in Grenoble einen Freundschaftsverein Grenoble-Halle gegründet.

Halle (Saale)/MZ. - Die Idee gab es schon ganz lange, sagt Julia Förste. Die gebürtige Müchelnerin lebt seit Ende 2022 in Grenoble, der französischen Partnerstadt von Halle. Grund dafür war die Liebe. Ihr Partner ist Franzose. In der neuen Heimat fiel ihr auf: Beide Städte haben ja eine Partnerschaft.