Brandserie Erneute Festnahme nach Brandserie in Halle: 18-jähriger Feuerteufel in Haft

Ein 18-Jähriger soll über Monate Autos und Mülltonnen in der Südstadt angezündet haben. Am Mittwoch ist der Verdächtige das zweite Mal festgenommen worden. Warum der Feuerteufel erst wieder gehen durfte und nun doch wieder in Haft ist.