Erneut brennen in der Südstadt Müllcontainer. Seit Monaten schon fackelt dort ein Brandstifter regelmäßig Mülltonnen und Autos ab.

Feuerteufel schlägt wieder zu - Brandserie in Halles Südstadt nimmt kein Ende

Brände in Halle (Saale)

Wieder brennen mehrere Müllcontainer in Halles Süden.

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagabend hat der Brandstifter in der Südstadt erneut zugeschlagen. Im Rockendorfer Weg brannten gegen 23.30 Uhr mehrere Müllcontainer in einem Containerstellplatz.