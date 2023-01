Feuerwehr Halle muss brennende Mülltonnen in der Südstadt löschen

Ein Brandstifter hält seit Wochen die Feuerwehr im Süden der Stadt auf Trab. Auch in der Nacht zum Montag brannten dort erneut Müllcontainer.

Halle (Saale)/MZ - Wer zündelt jede Nacht in der Südstadt? Auch in der Nacht zum Montag musste die Berufsfeuerwehr Halle erneut zu brennenden Mülltonnen in die Südstadt ausrücken.

Gegen 22.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Südwache in die Beesener Straße gerufen, hier brannte eine Papiermülltonne. Nur wenige Minuten später brannten dann an der Vogelweide mehrere Müllcontainer.

Seit Wochen hält ein Brandstifter die Feuerwehr und die Anwohner in der Gegend auf Trab. Immer wieder gehen Müllcontainer in Flammen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und die Präsenz in dem Viertel merklich erhöht.