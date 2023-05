Die Suche nach dem Brandstifter, der die Anwohner im Coswiger Beethovenring in Atem hält, dauert an. Das Landeskriminalamt wertet neue Spuren aus.

Coswig/MZ - Die Polizei zählt das jüngste Brandereignis im Coswiger Beethovenring – am 3. Mai brannte es zum wiederholten Male in den Kellerräumen des gleichen Wohnblocks – auf das Konto des gesuchten Brandstifters, der seit mehr als zwei Jahren die Anwohner in Atem hält. Dies geht aus einer Antwort auf MZ-Anfrage an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hervor.