Coswiger Anwohner in Angst: Treibt ein Brandstifter sein Unwesen?

Die Coswiger Feuerwehr muss immer wieder im Beethovenring löschen. In zwei Jahren brennt es sechs Mal an gleicher Stelle. Kann das noch Zufall sein?

Mit Strom werden die Bewohner im Beethovenring in Coswig mittlerweile provisorisch versorgt. Neben dem Generator sind die Brandspuren noch gut zu erkennen.

Coswig/MZ - Die Angst unter den Anwohnern im Beethovenring in Coswig ist zurück. Nachdem es von Februar bis November des vergangenen Jahres insgesamt vier Mal in den Kellerräumen des gleichen Aufgangs gebrannt hatte, kam es über ein Jahr lang zu keinem solchen Vorfall. Bis in der vergangenen Woche wieder Flammen lodern.