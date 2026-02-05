Das Landesverwaltungsamt stellt dem halleschen Haushaltsplan ein vernichtendes Urteil aus. Die Stadt muss so schnell wie möglich 150 Millionen Euro auftreiben, sonst greift die Landesbehörde ein. Warum das für viele Hallenser dramatische Folgen hätte.

Das Landesverwaltungsamt droht der Stadt Halle mit massiven Einschnitten, wenn nicht sofort mehr Geld gespart wird.

Halle (Saale)/MZ. - Nackenschlag für die Stadtverwaltung: Die zuständige Landesbehörde sieht „mehrere erhebliche Rechtsverstöße“ im Haushaltsplan der Stadt für 2026. Halle muss massiv nachsteuern und so schnell wie möglich mehrere Millionen Euro einsparen. Tut die Stadt das nicht, drohen dramatische Folgen, die alle Hallenser betreffen könnten.