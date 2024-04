Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Der Brummi aus Serbien legt einen Frühstart hin. Am Montagvormittag quetscht der Fahrer in der Merseburger Straße den Fünfachser an den Absperrzäunen vorbei. Bei Thoralf Bade, Verkehrsexperte im Polizeirevier Halle, ist nach wenigen Metern aber Schluss. An der Kreuzung zur Huttenstraße muss der Lkw stoppen. Nach einer Ermahnung darf das Gespann seine Fahrt fortsetzen. An diesem Montag geht das. Der mittlere Abschnitt der Merseburger Straße ist wenig später frei. Zwei Jahre hatte der Umbau im Rahmen des Stadtbahnprogramms gedauert. Zehntausende Autofahrer können die B91 nun wieder in beide Richtungen ohne Einschränkungen nutzen.