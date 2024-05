Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Braunsbedra/MZ. - Am Sonntagmittag bekam Heinz Pohl eine E-Mail vom Polizeirevier Saalekreis. Das informierte den stellvertretenden Kreisvorsitzenden der FDP darüber, dass in der Nacht zuvor in Merseburg eines seiner Wahlplakate von Unbekannten beschädigt wurde. An sich wäre das für den Liberalen im seit gut zwei Wochen auch an Laternen und Masten ausgetragenen Wahlkampf kaum mehr eine Neuigkeit, hat sein Ortsverband Merseburg-Leuna bisher doch schon knapp 20 Plakate eingebüßt. Die Art der Zerstörung war für Pohl aber doch eine neue Qualität.