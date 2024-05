Verkehrsüberwachung Freie Fahrt zur Euro 2024: Neue Verkehrszentrale in Halle hat die Autobahnen im Osten im Blick

In Halle-Peißen betreibt die Autobahn GmbH nun ihre größte Verkehrszentrale in Deutschland und managt von dort den Verkehrsfluss in drei Bundesländern. Ein Besuch im Kontrollraum.