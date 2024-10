Halle (Saale)/MZ. - Wer erstellt die interessanteste Stadtführung durch Halle? Wer sammelt durch geschicktes Kombinieren die meisten Punkte auf dieser spielerischen Tour quer durch die Saalestadt und ihre Geschichte? In einem neuen Halle-Spiel, das am Freitag in die regionalen Regale von Buchhandlungen (darunter Thalia am Markt) und Spielwarenläden kommt, dreht sich alles um einen Wettstreit um den besten Stadtführer oder die beste Stadtführerin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.