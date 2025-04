Zum 1. Mai werden traditionell die Dessau-Roßlauer Brunnen wieder in Betrieb genommen. Es sind vier.

Dessau-Rosslau/MZ. - Zum Donnerstag, 1. Mai, werden wieder traditionell die Springbrunnen in der Zerbster Straße, im Stadtpark und in der Kavalierstraße im Ortsteil Dessau und der Marktbrunnen im Ortsteil Roßlau in Betrieb genommen. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt

Der Trinkwasserbrunnen auf dem Platz der Deutschen Einheit eröffnet seine Saison ebenfalls am Feiertag. Dort steht über den Sommer dann wie gewohnt frisches Trinkwasser kostenlos zur Verfügung.

In den Wintermonaten ist die Erneuerung der technischen Anlagen des Springbrunnens im Stadtpark erfolgt. Der Kostenaufwand betrug nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 70.000 Euro. Abgeschaltet werden die Spring- und der Trinkbrunnen voraussichtlich wieder im Oktober.