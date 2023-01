Drogen in Halle-Neustadt Cannabis im Kuchen: Laden-Mitarbeiter müssen ins Krankenhaus

Drei Mitarbeiter eines Geschäfts in der Straße Am Gastronom in Halle-Neustadt mussten nach dem Verzehr von Kuchen mit THC-Wirkstoff medizinisch im Krankenhaus behandelt werden. Doch wer brachte den Kuchen mit?