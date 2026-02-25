Kaffee aus Kichererbsen? Ein Team im Foodlab der Uni Halle um Projektkoordinatorin und Umwelt- und Agrarwissenschaftlerin Urte Grauwinkel forscht genau daran. Warum ihre „Superfoods“ auch für die Landwirtschaft eine Herausforderung sind.

Die Kaffeezukunft wächst auf einem Acker bei Halle

So sieht es im Foodlab aus: Mehr braucht es nicht, um hier auf 20 Quadratmetern an der Ernährung von morgen zu tüfteln.

Halle (Saale)/MZ. - Ein warmer Röstduft liegt in der Luft, leicht nussig, fast wie frisch gemahlener Kaffee - und doch es ist keiner. Doch wer die Tür zum Foodlab im Tierzuchtgebäude der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg öffnet, sucht vergeblich nach Espressomaschinen.