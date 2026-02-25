weather wolkig
  4. Foodlab der Uni: Die Kaffeezukunft wächst auf einem Acker bei Halle

Foodlab der Uni Die Kaffeezukunft wächst auf einem Acker bei Halle

Kaffee aus Kichererbsen? Ein Team im Foodlab der Uni Halle um Projektkoordinatorin und Umwelt- und Agrarwissenschaftlerin Urte Grauwinkel forscht genau daran. Warum ihre „Superfoods“ auch für die Landwirtschaft eine Herausforderung sind.

Von Anna Bison 25.02.2026, 11:55
So sieht es im Foodlab aus: Mehr braucht es nicht, um hier auf 20 Quadratmetern an der Ernährung von morgen zu tüfteln. (Foto: Anna Bison)

Halle (Saale)/MZ. - Ein warmer Röstduft liegt in der Luft, leicht nussig, fast wie frisch gemahlener Kaffee - und doch es ist keiner. Doch wer die Tür zum Foodlab im Tierzuchtgebäude der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg öffnet, sucht vergeblich nach Espressomaschinen.