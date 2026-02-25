Eil
Foodlab der Uni Die Kaffeezukunft wächst auf einem Acker bei Halle
Kaffee aus Kichererbsen? Ein Team im Foodlab der Uni Halle um Projektkoordinatorin und Umwelt- und Agrarwissenschaftlerin Urte Grauwinkel forscht genau daran. Warum ihre „Superfoods“ auch für die Landwirtschaft eine Herausforderung sind.
Halle (Saale)/MZ. - Ein warmer Röstduft liegt in der Luft, leicht nussig, fast wie frisch gemahlener Kaffee - und doch es ist keiner. Doch wer die Tür zum Foodlab im Tierzuchtgebäude der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg öffnet, sucht vergeblich nach Espressomaschinen.