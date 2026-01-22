weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Umfrage zur Politik: Uni Halle will Zufriedenheit der Bürger messen

Umfrage zur Politik Uni Halle will Zufriedenheit der Bürger messen

Eine Online-Umfrage der Martin-Luther-Universität in Halle zu Themen, die die Menschen in der Stadt bewegen, ist angelaufen. Jeder kann sich anonym beteiligen. Wer von den Ergebnissen profitiert.

Von Silvia Zöller 22.01.2026, 10:00
Die Uni Halle startet eine Bürgerumfrage online.
Die Uni Halle startet eine Bürgerumfrage online. (Foto: Uni Halle/ Kerstin Völkl)

Halle (Saale)/MZ. - Wie zufrieden sind sie in Ihrem Stadtviertel? Welches Thema hat sie gerade beschäftigt? Würden Sie Halle als Wohnort empfehlen? Diese und viele weitere Fragen können Bürger der Stadt Halle jetzt in einer Online-Umfrage der Universität Halle beantworten.