Eine Online-Umfrage der Martin-Luther-Universität in Halle zu Themen, die die Menschen in der Stadt bewegen, ist angelaufen. Jeder kann sich anonym beteiligen. Wer von den Ergebnissen profitiert.

Halle (Saale)/MZ. - Wie zufrieden sind sie in Ihrem Stadtviertel? Welches Thema hat sie gerade beschäftigt? Würden Sie Halle als Wohnort empfehlen? Diese und viele weitere Fragen können Bürger der Stadt Halle jetzt in einer Online-Umfrage der Universität Halle beantworten.