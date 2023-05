Auf der Autobahn 9 zwischen Halle, Brehna und Wiedemar kommt es in dieser Woche zu in beiden Fahrtrichtungen zu Einschränkungen für Autofahrer. Wo nun Stau droht.

Halle (Saale)/Brehna/MZ - Auf der Autobahn 9 wird es diese Woche eng für Autofahrer in Sachsen-Anhalt. Gleich an mehreren Stellen zwischen Brehna, Halle und Wiedemar müssen Fahrspuren gesperrt werden. Es droht Stau.

A9-Bauarbeiten in Fahrtrichtung München

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, muss vom 22. Mai an die rechte Fahrspur in Richtung München von der Anschlussstelle Halle in Höhe Brehna bis zur Landesgrenze Sachsens aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Die Arbeiten sollen bis zum 26. Mai andauern.

A9-Bauarbeiten in Fahrtrichtung Berlin

In Richtung Berlin werden wiederum ab dem 23. Mai zwischen Wiedemar und der Anschlussstelle Halle bei Brehna zunächst immer wieder vereinzelt Fahrspuren gesperrt. Zwischen 23. und 25. Mai wird zudem die rechte Fahrspur voll gesperrt. Am 24. Mai kann es dann zwischen 10 und 13 Uhr auch zu Sperrungen der mittleren und linken Spuren kommen. Dafür werden in diesem Zeitraum die rechte und die Standspur für den Verkehr freigegeben. Hintergrund sind hier Gewährleistungsarbeiten an der Autobahn.