Ab Samstag sprudeln wieder die ersten Brunnen in Halle. Die Partei wollte eine Badeerlaubnis im Stadtrat durchsetzen. Warum die Stadtverwaltung davon abgeraten hat.

Bald sprudelt es wieder in der Stadt - Baden bleibt aber verboten

Brunnensaison in Halle

Die-Partei-Fraktionsvorsitzende Dörte Jacobi treibt auf einem Schlauchboot über die Brunnenanlage am Joliot-Curie-Platz.

Halle (Saale)/MZ. - Dörte Jacobi streift einen pinken Bademantel über. Barfuß steigt sie in das kleine Schlauchboot und paddelt mit einem rosa Regenschirm über den Brunnen am Joliot-Curie-Platz. Passanten bleiben am Beckenrand stehen, um der vergnügt dreinschauenden Die-Partei-Fraktionsvorsitzenden zuzusehen.