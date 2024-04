Eine interaktive Ausstellung an der Grundschule Roßla soll dazu beitragen, Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Die Schüler werden dabei pädagogisch begleitet.

Interaktive Ausstellung an der Grundschule Roßla hat ernsten Hintergrund

Theo (8), Matilda (8) und Luise (v.l.) schauen sich die Ausstellung in der Grundschule Roßla an, hier gewinnen sie Selbstvertrauen.

Roßla/MZ. - Ein Knopfdruck in der interaktiven Ausstellung, die zurzeit an der Grundschule Roßla aufgebaut ist, dann hören die Kinder ungefähr folgende fiktive Geschichte: Ein Verwandter will dich streicheln und küssen, obwohl du das nicht magst. Er sagt, du dürftest es niemandem erzählen, denn das sei euer Geheimnis. Aber du hast Angst, dass er es wieder macht...