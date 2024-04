Neuer Chefarzt Kleine Klinik, große Ziele: Das hat Henryk Barthel mit der Nuklearmedizin am Klinikum in Dessau vor

Prof. Dr. Henryk Barthel ist seit dem 1. April neuer Chefarzt für Nuklearmedizin am Städtischen Klinikum in Dessau. Mit viel Erfahrung und Motivation will er Krebs und Alzheimer den Kampf ansagen.