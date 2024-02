Bahnen und Busse in Halle fahren an diesem Montag nicht

Halle/MZ. - Erneut streiken die Beschäftigten der Havag in Halle. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft verdi. Straßenbahnen und Busse bleiben seit 2 Uhr an diesem Montag, 19. Februar, den ganzen Tag in den Betriebshöfen. Die Streikenden stehen etwa vor dem Betriebshof Freiimfelder Straße. Die Havag bittet ihre Kunden um Verständnis.

Der Linken-Landtagsabgeordnete Hendrik Lange war am Montag vor Ort. Er sagte am Montagnachmittag auf MZ-Anfrage: „Die Streiks sind berechtigt, da die Arbeitgeberseite ein Angebot vorgelegt hat, das nicht hinnehmbar ist. Gerade in einer Branche, in der Fachkräfte gesucht werden und insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer eine große Verantwortung tragen, müssen die Reallohnverluste gestoppt und die Arbeitsbedingungen verbessert werden.“ Laut Lange benötigen die Kommunen generell mehr Geld von Bund und Ländern für den ÖPNV. Ansonsten sei die Verkehrswende, die Lange als Grundlage für Klimaneutralität sieht, nicht zu schaffen.

In der zweiten Verhandlungsrunde zwischen Verdi und dem kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt am Donnerstag habe keine Einigung erzielt werden können. Statt auf die Forderungen der Arbeitnehmer einzugehen, hätten die Arbeitgeber in den Verhandlungen eine Kampfansage in Richtung der Beschäftigten ausgesprochen, beklagt die Gewerkschaft. Die Arbeitgeber seien weder bereit, die massiven Einkommensverluste in Folge der Inflation auszugleichen, noch die Lohnlücke zu anderen Bundesländern zu schließen. Eine Entlastung der Beschäftigten werde kategorisch abgelehnt. Stattdessen sollen der Kündigungsschutz gelockert und der Krankengeldzuschuss gekürzt werden.

Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) weist für Montag bereits Alternativen aus, so sei der Eisenbahnverkehr vom Streik nicht betroffen. Die S 3 fahre aus Leipzig über Halle-Messe zum Hauptbahnhof. Von dort geht es weiter über Rosengarten, Silberhöhe, Südstadt, Zscherbener Straße und Neustadt nach Nietleben. Die S 47 und die Regionalbahnen von Abellio würden vom Bahnhof über die Stationen Steintorbrücke, Dessauer Brücke, Zoo und Wohnstadt Nord nach Trotha fahren. Die Regionalbahn RB 25 von Abellio könne zwischen Hauptbahnhof und Ammendorf genutzt werden.