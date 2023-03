Halle/MZ - Da hat die Baukonjunktur voll ins Kontor geschlagen: Im vergangenen Sommer ist der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, kurz Deges, eine Ausschreibung für den Weiterbau der Autobahn A 143 geplatzt. Die Angebote zur Sicherung des Baugrunds in den alten Bergbaugebieten bei Bennstedt waren so teuer, dass der Bund die Ausschreibung stoppte. Man entschied sich zu einer erneuten Ausschreibung in vier Teillosen. Das erste ist vergeben. Reinhold Hertnagel, Baubevollmächtigter für den Autobahnbau, zeigt sich optimistisch: „2027 wollen wir in den Verkehr gehen.“

