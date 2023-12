Zwei junge Männer haben das Schaufenster des „Neko Café“ am Joliot-Curie-Platz besprüht und wurden dabei erwischt. Welche Brennpunkte sich in Halle entwickelt haben.

Schmierereien an Fassaden in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Noch bevor das Café am Joliot-Curie-Platz öffnet, steht Pia Bartels mit einem Küchenschaber draußen am Schaufenster. In der Nacht zum Sonntag hat jemand die Scheibe beschmiert. Unter dem weißen Logo „Neko Café“ steht „To Go Brot“ – noch.