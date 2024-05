Müllentsorgung in Möllendorf Warum ein 89-Jähriger seine Mülltonne 600 Meter weit schleppen muss

Für die Müllabfuhr ist der Küsterberg in Möllendorf zu gefährlich. Für Anwohner heißt das: Die Mülltonnen müssen jedes Mal 600 Meter ins Tal geschleppt werden. Warum die Stadt den Zustand der Straße so schnell nicht verbessern will.